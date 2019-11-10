السعودية تطير لمواجهة أوزبكستان ضمن الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم

تطير بعثة المنتخب السعودي الأول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند مساء اليوم "الأحد"، في إطار الاستعداد لملاقاة أوزبكستان.



ويحل المنتخب السعودى ضيفًا على نظيره الأوزبكي على ملعب باختاكور المركزي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وحرص رئيس هيئة الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على لقاء لاعبي المنتخب الأول، قبل السفر إلى طشقند، حيث شرح لهم أهمية المرحلة الجارية التي تتطلب مضاعفة الجهد.



ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان، متصدر الجدول.