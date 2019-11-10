AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السعودية تطير لمواجهة أوزبكستان ضمن الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:07 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تطير بعثة المنتخب السعودي الأول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند مساء اليوم "الأحد"، في إطار الاستعداد لملاقاة أوزبكستان.

ويحل المنتخب السعودى ضيفًا على نظيره الأوزبكي على ملعب باختاكور المركزي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وحرص رئيس هيئة الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على لقاء لاعبي المنتخب الأول، قبل السفر إلى طشقند، حيث شرح لهم أهمية المرحلة الجارية التي تتطلب مضاعفة الجهد.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان، متصدر الجدول.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظهوره الأول مع ليجانس.. أجيري يقدم هدية لـ برشلونة وريال مدريد

عبد العزيز الفيصل يلتقي لاعبي المنتخب السعودي بالرياض

ترشيحاتنا

بقبعة سوداء .. فيفى عبده باطلالة كلاسيكة فى أحدث ظهور

الرجل المناسب.. نجلاء بدر توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

بالأسلحة البيضاء| إصابة 5 طلاب في مشاجرة داخل الحرم الجامعي بالمنوفية

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة

الدوري الإنجليزي.. 9 نجوم يغيبون عن قمة ليفربول ومانشستر سيتي

كيفية إجراء مكالمة واتساب بالطريقة الصحيحة باستخدام Assistant Google

AdvertisementS

الدوري الإنجليزي.. 9 نجوم يغيبون عن قمة ليفربول ومانشستر سيتي

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

نادي إنبي يكشف موقفه من بيع أسامة جلال لـ النادي الأهلي

مصطفى يونس عن الكوسة في اختيار الناشئين: بتكلم في المطلق مش عن الأهلي

مدرب غانا: مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة.. وهذا أخطر لاعب بـ الفراعنة

الدوري الإنجليزي| إيدرسون مفاجأة جوارديولا لليفربول

مبارة ليفربول ومانشستر سيتي.. هاشتاج #محمد_صلاح نمبر وان على تويتر| شاهد

تقنية الـ VAR تثير ضجة كبيرة فى السعودية بعد نهائى آسيا بين الهلال وأوراوا

وكيل معروف يوسف يكشف حقيقة اقتراب عودة اللاعب لـ الزمالك

نادي الزمالك يتسبب في إلغاء المباراة الودية بين طنطا ووادى دجلة

الحمد لله حمدا كثيرا.. أول تعليق لـ هنا جودة عقب تتويجها ببرونزية تنس الطاولة

أخبار الرياضة.. رسالة شوقي غريب للجماهير.. حقيقة عودة معروف يوسف لـ الزمالك.. غياب 9 نجوم عن قمة ليفربول والسيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة