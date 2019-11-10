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أخبار العالم

متظاهرون عراقيون يغلقون معبرا بريا مع إيران وحقلا للنفط

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن محتجين أغلقوا معبرا بريا مع إيران وحقلا للنفط.

واجتاز متظاهرون عراقيون الحواجز الإسمنتية ووصلوا إلى ساحة الخلاني في بغداد وقوات الأمن تنسحب بحسب "سكاي نيوز".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه إيران بكل السبل لوقف التظاهرات في الشارع العراقي التي تطالب بإنهاء نفوذ طهران في بغداد، ورحيل المسئولين الموالين لها.

وسقط 7 قتلى وأكثر من مئة جريح خلال فض الاحتجاجات في بغداد، السبت.

ولايزال المتظاهرون يطالبون برحيل حكومة عادل عبد المهدي، الذي بات في موقف أقوى نسبيا بعدما أصبح محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة.

وقالت مصادر لوكالة "فرانس برس" إن الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم أغلبية قيادات الكتل الكبيرة، على التمسك بعبد المهدي، والتمسك بالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية. واتفقت الأطراف اتفقت أيضًا على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة.

وأضافت المصادر أن هذا الاتفاق جاء بعد لقاء الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني؛ بمقتدى الصدر، ومحمد رضا السيستاني، نجل المرجع علي السيستاني، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.


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