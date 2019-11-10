تقنية الـ VAR تثير ضجة كبيرة فى السعودية بعد نهائى آسيا بين الهلال وأوراوا

أعرب الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز الزلال، عن استيائه من عدم توفر تقنية الفيديو "VAR" خلال مباراتي دوري أبطال آسيا 2019.



وأثار إلغاء هدف ياسر الدوسري مهاجم الهلال في فريق أوراوا الياباني، علامات استفهام كثيرة، عبر مواقع السوشيال ميديا، والتي أكد روادها أن الهدف صحيح وأن رأي حكم الراية ليس في محلة والخطأ وارد، ولذلك كان يتوجب وجود تقنية "الفار" لحسم الأمور المريبة وإنهاء الجدل.



وقال عبدالعزيز الزلال في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: "أستغرب أن يكون الاتحاد الآسيوي الوحيد بين كل القارات الذي لايستخدم تقنية الـ VAR، والتحجج بالتكلفة المالية عذر أقبح من ذنب".



من جانبه، وصف الكاتب الصحفي الرياضي عدم وجود تقنية الـ VAR بالفضيحة، والخطأ الكبير من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



ومن المقرر، أن يحل فريق الهلال ضيفًا على نظيره أوراوا، في اليابان، يوم 24 نوفمبر الجاري، بإياب نهائي آسيا للأندية، أي بعد إسبوعين من لقاء الذهاب.



ويحتاج الهلال في مباراة العودة باليابان، لانتهاء المباراة بالتعادل على أقل تقدير، ليتوج رسميًا بلقب دوري أبطال آسيا 2019.