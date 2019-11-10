فينجر يكذب إدارة بايرن ميونخ.. ويؤكد: هم من فاوضوني

كذب الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، كان ذلك بعد طلبها من لفينجر بتدريب النادي البافاري في الفترة القادمة.





وكانت إدارة بايرن ميونخ، ادعت أن فينجر اتصل بكارل هيانز رومينيجه، وأبدى اهتمامًا مبدئيًا بتدريب الفريق، وأن النادي يكن تقديرًا كبيرًا للمدرب، لكنه ليس خيارًا على حد قولهم.





وقال "فينجر"، في تصريحات تليفزيونية "دعوني أوضح هذه القصة لأنها قصة مفاجئة، ماذا حصل؟ طُرح اسمي بشكل مفاجئ، من دون أن تكون لي أي علاقة بذلك بعد ظهر الأربعاء، اتصل بي رومينيجي، ولم أكن قادرًا على الرد على اتصاله من باب التهذيب، عاودت الاتصال به، وكان في سيارته متجهًا إلى مباراة بايرن ضد أولمبياكوس، تحدثنا بعض الوقت، أربع أو خمس دقائق، وقال لي إنه أوكل إلى ديتر فليك مسؤولية أن يكون المدرب للمباراتين المقبلتين.





وأضاف فينجر: "سألني عما إذا كنت مهتمًا لأنهم يبحثون عن مدرب، وقلت له إنني لم أفكر في الموضوع، أحتاج إلى بعض الوقت للتفكير، واتفقنا على أن نتواصل مجددًا الأسبوع المقبل ، وهذه الرواية الحقيقية".



