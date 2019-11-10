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فن

أحمد عصام: تحديت نفسي في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:46 م
احمد عصام
احمد عصام
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أحمد إبراهيم
أضاءت عروض الألعاب النارية التي قدمها أحمد عصام مصمم الألعاب النارية سماء القاهرة احتفاء بافتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وأشادت عدة مؤسسات إعلامية بالعرض الذي قدمه نجم الفايروركس الذي وصف بالعالمي، حيث ألهب حماس المتفرجين بألوان الفرح التي رسمها في حفل الافتتاح.

وقال محمد فضل في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية ان مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعربوا عن انبهارهم بالعرض مؤكدين أنه أجمل عرض ألعاب نارية شاهدوه. 

وأثنى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة على إبداع أحمد عصام في تصميم فقرة الألعاب النارية، قائلا أنه أقوى وأكبر عرض ناري حدث حتى الآن. 

وأكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة ولاعب الزمالك السابق أن العرض عالمي معربا عن سعادته بأن شاب مصري هو وراء هذا العرض المبهر وقد تم إعداد الشو بشكل مدهش ليتناغم مع مقطوعة موسيقية ابهرت الحضور بأشكالها الجميلة والمبهجة.

من جانبه أعرب نجم الألعاب النارية "الفايرووركس" ومصمم الألعاب النارية لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة أحمد عصام عن سعادته الكبيرة بالإشادات التي حصل عليها خلال وبعد حفل الافتتاح.

وكشف أحمد عصام أنه علم باختياره لتصميم عرض الألعاب النارية قبل الحفل ب5 أيام فقط، مؤكدا أنه رغم ضيق الوقت اعتبره تحديا كبيرا.

وأضاف عصام أنه خاض هذا التحدي ليثبت أن المصريين يستطيعون تقديم وتصميم حفل يضاهي الحفلات العالمية.

واختتم تصريحاته بأنه نسى كل التعب والإرهاق الذي مر به خلال ااتحضيرات بعد الإشادات بحفل الافتتاح عامة وفقرته خاصة.
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