لإنهاء الجدل | ننشر نص تصريحات وزير الآثار عن حقيقة أبو الهول

كشفت وزارة الاثار أن د.خالد العناني وزير الاثار لم يشر من قريب او بعيد إلى تمثال أبو الهول، وذلك فيما تداولته بعض الصحف من تصريحات على لسان وزير الاثار من صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية.



وقالت وزارة الآثار في بيان لها منذ قليل عن نص تصريحات وزير الاثار الي "الدايلي إكسبرس" البريطانية، والتي جاء فيها "سنعلن عن تفاصيل اكتشاف لمومياء لحيوان غريب يبدو انه قطة كبيرة، وربما اسد أو لبؤة، ولكن سيتم اعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة."



كان الوسط الأثري شهد جدلا واسعا الساعات الماضية بعد ما نقلته قناة "سكاي نيوز" عربية، من بعض وسائل الإعلام اللندنية، عن أن وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني صرح بأن الكشف الأثري القادم يكشف عن مومياء أبو الهول وزعمت القنوات أن أبا الهول كائن حقيقي وليس خرافيًا.



ونفى مصدر بوزارة الآثار، صحة هذا الادعاء تمامًا وأكد أن ما صرح به وزير الآثار الدكتور خالد العناني لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية هو أن الوزارة بصدد الإعلان عن كشف أثري في نوفمبر الجاري.



وتم العثور ضمن الكشف على مومياء حيوان ضخم وبعد استخدام التصوير المقطعي واختبارات الحمض النووي لدراسته وجدنا أنه يشبه القطة الكبيرة أو ربما هو أسد أو لبؤة والإعلان عن الكشف سيكون في غضون أيام قليلة.



كانت قنوات وصحف غربية تناقلت التصريح بشكل مخالف لحقيقته حيث ادعوا أن الآثار ستعلن عن مومياء أبو الهول وهو أمر غير صحيح إطلاقًا حسبما أكده مصدر مطلع داخل وزارة الآثار.