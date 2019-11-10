كيف احتفل أبو لهب بمولد النبي؟.. الإفتاء تكشف عن معلومات لا تعرفها

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن أبو لهب عم الرسول -صلى الله عليه وسلم- احتفل بمولد النبي، بعد أن أخبرته جاريته ثويبة بولادة ابن لأخيه عبد الله، الذي سماه جده عبد المطلب محمدًا -صلى الله عليه وسلم-.





وأضاف «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «من القلب للقلب» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن أبو لهب فرح بمولد النبي واعتق جاريته ثويبة بعد أن أخبرته بمولده، منوها بأن الله تعالى يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين لفرحته بمولد النبي.





واستشهد بما أخرجه البخاري في صحيحه: «أنّ أُمّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ» فَقُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي.





فَقَالَ النبيّ: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي» قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ:« لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي, إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ (ثُوَيْبَةُ) فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ».





قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَت النبيّ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي (ثُوَيْبَةَ).





تخفيف العذاب عن أبو لهب

وتابع: أن أبو لهب عندما ولد الرسول –صلى الله عليه وسلم- فرح جدًا بمولده، فاعتق جارية عنده من فرحته بمولد الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-، وعندما أُمر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالبعثة وبنشر الإسلام كفر به أبو لهب وتحداه، وعندما مات رآه شخص بمنامه فسأله عن حاله، فقال له: «أنه يخفف عني العذاب في كل يوم إثنين فيسمح لي أن أمص بعض الماء من إبهامي لأجل أنني أعتقت جارية فرحًا بمجيء النبي –صلى الله عليه وسلم- للدنيا».





وواصل: أنه إذا كان هذا حال الكافر فكيف سيكون حال المؤمن المسلم الموحد، منوهًا بأن أحد العلماء تحدث عن ذلك في أبيات شعر قال خلالها:

إذا كـان هــذا كافـرًا جــاء ذمّـه وتبت يـداه في الجحـيم مخـلدًا

أتى أنّــه في يــوم الاثنين دائــمًا يخفف عنه للســرور بأحــمدا

فما الظنّ بالعبدِ الذي طول عمره بأحمدَ مسرورًا ومات موحـــدًا





من هو أبو جهل

هو عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واسمه هو عبد العزى بن عبد المطلب ولقبه هو أبو عتبة مات سنة 624. وهو الأخ غير الشقيق لوالد الرسول عبد الله بن عبد المطلب رحمه الله.





عرف بكنية أبو لهب وكنية أبو عتبة كذلك نسبة لابنه عتبة بن عبد العزى بن عبد المطلب، ولكن الاسم الأشهر له هو أبو لهب، الذي جاء له من والده عبد المطلب نظرا لوسامته وإشراق وجهه.





وفي يوم ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاءت إليه الجارية وبشّرته بولادة ابن أخيه ففرح لذلك فرحا شديدا وقام بتحريرها من الرق ورد اسم أبو لهب في القرآن الكريم في سورة المسد وهي إحدى السور المكية التي بلغ آياتها خمس آيات: "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ(3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ(5)".





كان أبو لهب هو أول من جهر وأعلن بعداوته الإسلام لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، بل لم يكتف بالمعارضة الصريحة للإسلام بل أكد عليها بالعمل والكيد العظيم، فقد مارس أبو لهب أبشع صور أذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعراض الناس عنه.





ولم يدخل كذلك مع قومه زقاق بني هاشم لما حاصرتهم قريش فيها، ولم يخرج مع قبيلة قريش عندما ذهبت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر فاستأجر العاص بن هشام بن المغيرة و دفع له أربعة آلاف درهم.





زوجة أبي لهب:

أبو لهب كان مع زوجته الكافرة أم جميل من سادة وسادات قريش العظماء، زوجته اسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي شقيقة أبي سفيان، وكانت تساعد زوجها من أجل محاربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان كلاهما من أكثر من قاما بتعذيبه وتجاوزا عليه، حيث كانت تقوم بجلب الأشواك لتأذيه بها وتضعها في طريقه لإدماء أقدامه.





أولاد أبي لهب:

فأولاد أبي لهب هم: عتبة، معتب وعتيبة، وأسلم عتبة ومعتب يوم فتح مكة، وشهدا فتح الطائف كذلك، وأما الثالث فلم يسلم طوال حياته، وكانت أم كلثوم رضي الله عنها وأختها رقية متزوجتين من أبناء أبو لهب فطلقاهما بأمر من والدهما.





أما في القرآن الكريم فسورة المسد هي معجزة كبيرة وعظيمة بحد ذاتها، إذ إنها قامت بالتوعد لأبي لهب وأم جميل بعذاب شديد في نار جهنم باقين فيها للأبد وقد نزلت تلك السورة قبل موت أبي لهب بعشرة سنوات، أما هلاك أبو لهب فقد كان بعد يوم بدر بسبع ليالٍ بمرض "العدسة" وهو مرض خطير كالطاعون تماما.





أبو جهل

اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ولقبه أبو جهل، وأبو الحكم كذلك، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبو جهل. أنجب زرارة بن أبي جهل، وقد قتل باليمن؛ وله ابن اسمه تممي بن أبي جهل, وآخر هو علقمة بن أبي جهل؛ أما زوجة أبي جهل فهي بنت الحارث بن الربيع بن زياد العبسي.





كيف قتل أبو جهل