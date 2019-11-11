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فن

بعد إصابة رامي جمال بالبهاق.. نجوم أعلنوا إصاباتهم بالأمراض المختلفة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:45 ص
رامي جمال
رامي جمال
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قرر العديد من الفنانين مؤخرًا، مصارحة جمهورهم بعدة أمراض مختلفة، سواء إستطاعوا الشفاء منها أم إنهم مازالوا يحاربونها، وكان أخر هؤلاء الفنانين هو المطرب رامي جمال، حيث أعلن منذ ساعات عن إصابته بمرض البهاق، وهؤلاءأبرز النجوم المصابين الذين أعلنوا إصابتهم سواء بالبهاق او السرطان وغيرها من الامراض:

مايكل جاكسون
أصيب ملك البوب مايكل جاكسون بمرض البهاق بعد معاناته من عدة مشاكل في البشرة حيث عانى من مرض ”الذئبة الحمامية الجهازية”، وهي حالة قد تقود إلى خسارة صبغات البشرة وعند انتشار الشائعات حول حالته، طلب جاكسون من طبيب الجلد الخاص به، أرنولد كلاين أن يعلن عن حالته للجمهور بشكل رسمي. والذي أكد إصابته بمرض البهاق، وكذلك الذئبة بالحمامية الجهازية.

هيثم شاكر
غاب الفنان هيثم شاكر لسنوات عديدة عن الساحة الفنية، من ثم عاد مؤخرًا بطرح البومه الاخير "معرفة قديمة"، من ثم أكد ان سبب غيابه هذة الفترة هو محاربته لمرض السرطان، وقال عبر حساباته بمواقع السوشيال ميديا :"من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة"..الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم..شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم..شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

فاروق الفيشاوي
أعلن الفنان فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي ، حيث قال: "ترددت كثيرا قبل أن أعلن هذا الخبر حتى لا ينزعج جمهوري، لكني لست منزعجا من خبر إصابتي ..فانا اتعامل معه على اساس انه برد"، وظل يحاربه حتى توفي منذ عدة أشهر.

إليسا
أعلنت النجمة اللبنانية إليسا خبر شفائها من مرض سرطان الثدي من خلال كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، وكان الأمر بمثابة صدمة لكل جمهورها ومحبينها، وأكدت إليسا حينها انها كانت تتلقى العلاج وقت تسجيل أغاني الألبوم.

أحمد حلمي
اكتشف الفنان أحمد حلمي إصابته بمرض السرطان أثناء اصطحابه زوجته منى زكي في رحلة إلى أمريكا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحتها قبل الولادة، من ثم قرر أن يخضع لبعض الفحوصات لشعوره بآلام في الظهر، واكتشف من خلاله وجود ورم، ولكنه استطاع الشفاء منه.
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