هطول أمطار غزيرة على مدينة حائل السعودية.. صور

تشهد منطقة حائل السعودية تقلبات في الطقس خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن هطول الأمطار بغزارة على المدينة.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لهطول الأمطار على مدينة حائل السعودية، مع استمرار عدم استقرار الطقس في السعودية.



وظهر هاشتاج حمل اسم "حايل الان"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتبادل الصور والفيديوهات الخاصة بهطول الامطار في مدينة حائل.



وتتعرض الأراضي السعودية منذ يومين لتقلبات في الطقس، ما تسبب عن هطول أمطار بغرارة.