رجل شرطة يقتل متظاهرين أمام الكاميرات في هونج كونج.. فيديو

#breaking Hong Kong Police fire a live round at a protestor’s chest. Hospital authority says 21-year-old man is "under assessment" for a gunshot wound. pic.twitter.com/lkzXwG2KP9 — Will Ripley (@willripleyCNN) November 11, 2019

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحظة إطلاق فرد من شرطة هونج كونج النار على المتظاهرين في الشارع.ويظهر في شريط الفيديو، إطلاق رجل شرطة في هونج كونج النار على متظاهرين من مسافة صفر، وذلك أثناء محاولات المتظاهرين السيطرة عليه.وتشهد هونج كونج منذ شهور تظاهرات واحتجاجات ضخمة ضد الفساد في البلاد، والتبعية للصين، وسط تنديد دولي للعنف ضد المتظاهرين.وكان شريط فيديو آخر، انتشر من قبل لحظة اعتداء شاب في هونج كونج على نائب موالي للصين، عبر طعنه بسكين.