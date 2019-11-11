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أخبار العالم

رجل شرطة يقتل متظاهرين أمام الكاميرات في هونج كونج.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحظة إطلاق فرد من شرطة هونج كونج النار على المتظاهرين في الشارع.

ويظهر في شريط الفيديو، إطلاق رجل شرطة في هونج كونج النار على متظاهرين من مسافة صفر، وذلك أثناء محاولات المتظاهرين السيطرة عليه.

وتشهد هونج كونج منذ شهور تظاهرات واحتجاجات ضخمة ضد الفساد في البلاد، والتبعية للصين، وسط تنديد دولي للعنف ضد المتظاهرين.

وكان شريط فيديو آخر، انتشر من قبل لحظة اعتداء شاب في هونج كونج على نائب موالي للصين، عبر طعنه بسكين.

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