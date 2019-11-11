تجهيزا للاعبين .. المقاصة يواجه إنبي وديا استعدادا للدوري

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية امام انبي في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين علي ستاد بتروسبورت ، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر .



ويسعي ميدو جاهدا للحفاظ علي جاهزية اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري، حيث يلعب مع حرس الحدود يوم 26 نوفمبر فى الجولة السادسة بالبطولة.



كان المقاصة استأنف تدريباته امس بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بعد راحة سلبية قصيرة عقب خوض مباراة ودية امام الإنتاج الحربي.