AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تجهيزا للاعبين .. المقاصة يواجه إنبي وديا استعدادا للدوري

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:08 ص
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
Advertisements
ريهام بكير
قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية امام انبي في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين علي ستاد بتروسبورت ، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر .

ويسعي ميدو جاهدا للحفاظ علي جاهزية اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري، حيث يلعب مع حرس الحدود يوم 26 نوفمبر فى الجولة السادسة بالبطولة.

كان المقاصة استأنف تدريباته امس بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بعد راحة سلبية قصيرة عقب خوض مباراة ودية امام الإنتاج الحربي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات بدنية لـ طنطا استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

نادي الزمالك يتسبب في إلغاء المباراة الودية بين طنطا ووادى دجلة

الزمالك يواجه أسوان وديا.. الخميس

بـ صورة نادرة.. خالد الغندور يستعيد ذكرياته مع نجوم الزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة.. المدير الفني لـ الأهلي يرفض ضم كهربا

أخبار الفن| إصابة رامي جمال بالبهاق .. السبب الحقيقي لوفاة هيثم احمد زكي

خدمات.. لمعرفة قيمة فاتورة المياه الخاصة بك.. اتبع هذه الخطوات

بعد إصابة رامي جمال.. ما هي أسباب مرض البهاق

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

الجيش السوداني يكشف حقيقة إرسال جنود إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق

مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات