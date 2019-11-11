اليوم..احتفال المولد النبوي الشريف بالجامع الأزهر ومجلس علمي

ينظم الجامع الأزهر، مساء اليوم الإثنين بعد صلاة المغرب مباشرة، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.





ويتضمن الإحتفال، إلقاء كلمات لكل من: الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمي للرواق الأزهري، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر.





ويعقب الحفل عقد مجلس علمي كبير لقراءة كتاب "عرف التعريف بالمولد النبوي الشريف" للإمام الحافظ المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري، وسوف يتم قراءة الكتاب بحضور، الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضوا هيئة كبار العلماء.



