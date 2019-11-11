AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم..احتفال المولد النبوي الشريف بالجامع الأزهر ومجلس علمي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي الشريف بالجامع الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
ينظم الجامع الأزهر، مساء اليوم الإثنين بعد صلاة المغرب مباشرة، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

ويتضمن الإحتفال، إلقاء كلمات لكل من: الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمي للرواق الأزهري، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر.

ويعقب الحفل عقد مجلس علمي كبير لقراءة كتاب "عرف التعريف بالمولد النبوي الشريف" للإمام الحافظ المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري، وسوف يتم قراءة الكتاب بحضور، الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضوا هيئة كبار العلماء.

ومن المقرر أن يتم منح الحاضرين للمجلس العلمي شهادة حضور واستماع للكتاب بإسناده مع توزيع 2000 نسخة من مجلة الأزهر بها كتاب "عرف التعريف بالمولد النبوي الشريف".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المولد النبوي الشريف | علي جمعة يرد على تحريم الاحتفال به بـ كلمتين

الجامع الأزهر يحتفل بالمولد النبوي.. الإثنين

الصوفية تحتفل بالمولد النبوي عصرا

عن تحريم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء: حلال ومن أعظم القربات.. والبحوث الإسلامية تحدد طريقته الصحيحة.. وعلي جمعة: سنظل نحتفل به حبا في رسول الله إلى انتهاء الحياة

الصوفية تحتفل بالمولد النبوي عصر اليوم

الصديقية الشاذلية برئاسة علي جمعة تشارك في موكب احتفالات المولد النبوي

ترشيحاتنا

رخص 15 جنيه في أسبوع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق

بشار الأسد: هذه الدولة تهرب النفط السوري مع داعش

سارع بالحجز.. شقة 90 مترا بالتقسيط على 20 سنة وبدخل شهرى 1300 جنيه

تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. فيديو

هل يجوز غسل المرأة التي تستعمل لصقة منع الحمل.. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سورينتو 2020 في مصر بنفس سعر موديل 2019 .. تفاصيل

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق