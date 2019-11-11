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أخبار العالم

فى أول مشاركة لها.. السعودية تحقق المركز الـ 7 عالميًا في أولمبياد الروبوت

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:29 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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نادر سمير
حقق الفريق السعودي المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت "‪WRO‬" في المجر، بمشاركة 74 دولة، وسط منافسة أكثر من 423 فريقًا ، خلال الفترة 7 - 10 نوفمبر الجارى.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد هيأت 8 فرق في معسكر تأهيلي للمشاركة العالمية، بالشراكة مع وزارات التعليم والطاقة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد وجمعية إنسان.

وتنافست الفرق في أربع فئات رئيسية، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تضمنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحدٍ مشترك في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي "‪Tetras tack‬" في مجال المدن الذكية.
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