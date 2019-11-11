رئيس جامعة القاهرة يشدد على انتظام المحاضرات أثناء انتخابات الاتحادات الطلابية

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية؛ حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية.





وشدد الخشت على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها أثناء انتخابات اتحاد الطلاب.



