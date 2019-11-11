رئيس جامعة القاهرة يشدد على انتظام المحاضرات أثناء انتخابات الاتحادات الطلابية

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية؛ حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية.
وشدد الخشت على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها أثناء انتخابات اتحاد الطلاب.
ووفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التعليم العالي فإنه يجرى اليوم، جولة الإعادة في الكليات التي لم يكتمل فيها النصاب، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري.