أول رد فعل أوروبي على إعلان تركيا ترحيل أسرى داعش

علقت ألمانيا على إعلان تركيا البدء في ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم.



وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الخارجية الألمانية: "نعرف بعض هوية من سترحلهم تركيا ولا يمكن منعهم من دخول البلاد إذا كانوا ألمانا".



وأعلنت الداخلية التركية عن جنسيات الدفعة الاولى من أسرى داعش المرحلين إلى بلدانهم.



وقال متحدث الداخلية التركية إن أول عنصر من المرحلين هو مواطن أمريكي.



وأضاف أنه سيتم ترحيل 7 مواطنين ألمان الخميس المقبل.



وتابع أنه سيتم ترحيل أول عنصرين من مقاتلي داعش في وقت لاحق، أحدهما ألماني والآخر دنماركي، ليصل إجمالي المرحلين اليوم إلى 3 إرهابيين.



