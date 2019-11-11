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رياضة

أمم أفريقيا.. التعادل بين مصر وغانا 1 - 1 في الشوط الأول

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:52 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر الأولمبي وغانا بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي استاد القاهرة فى الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تحت سن الـ23.

وافتتح منتخب غانا التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق ياو يباوا عقب تلقيه عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأدرك منتخب مصر التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق مصطفي محمد عقب تلقيه عرضية من أحمد أبو الفتوح ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية.


تشكيل مصر جاء كالتالى:

حراسة المرمي: محمد صبحى.

الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد.
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