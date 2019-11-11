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أخبار البلد

مراكز فحص واختبار صلاحية اسطوانات الغوص بجنوب سيناء

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:36 م
الغوص
الغوص
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محمد الاسكندرانى
أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن محطات فحص واختبار صلاحية اسطوانات الغوص المُعتمدة من الغُرفة.

وحددت غرفة الغوص والأنشطة البحرية مراكزها بجنوب سيناء كالتالى:

«مدينة شرم الشيخ »
- مركز سكوبا شرم الكائِن فى مول 6 كندى

-- محطة شحن ميكس أنليميتد الكائِنة بمبنى 119 - الرويسات.

«مدينة دهب»
مركز جو دايف لمعدات الغوص - بفندق سفن هيفن- دهب

مركز الدهب لمعدات الغوص - العصلة - دهب

ناشدت الغرفة بضرورة إعادة فحص أي إسطوانات هواء تم فحصها من قبل أى محطة أخرى بخلاف المعتمد من قبلها .
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