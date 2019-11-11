مراكز فحص واختبار صلاحية اسطوانات الغوص بجنوب سيناء

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن محطات فحص واختبار صلاحية اسطوانات الغوص المُعتمدة من الغُرفة.
وحددت غرفة الغوص والأنشطة البحرية مراكزها بجنوب سيناء كالتالى:
«مدينة شرم الشيخ »
- مركز سكوبا شرم الكائِن فى مول 6 كندى
-- محطة شحن ميكس أنليميتد الكائِنة بمبنى 119 - الرويسات.
«مدينة دهب»
مركز جو دايف لمعدات الغوص - بفندق سفن هيفن- دهب
مركز الدهب لمعدات الغوص - العصلة - دهب
ناشدت الغرفة بضرورة إعادة فحص أي إسطوانات هواء تم فحصها من قبل أى محطة أخرى بخلاف المعتمد من قبلها .
وحددت غرفة الغوص والأنشطة البحرية مراكزها بجنوب سيناء كالتالى:
«مدينة شرم الشيخ »
- مركز سكوبا شرم الكائِن فى مول 6 كندى
-- محطة شحن ميكس أنليميتد الكائِنة بمبنى 119 - الرويسات.
«مدينة دهب»
مركز جو دايف لمعدات الغوص - بفندق سفن هيفن- دهب
مركز الدهب لمعدات الغوص - العصلة - دهب
ناشدت الغرفة بضرورة إعادة فحص أي إسطوانات هواء تم فحصها من قبل أى محطة أخرى بخلاف المعتمد من قبلها .