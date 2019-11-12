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أخبار العالم

خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه السلطان قابوس

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:46 ص
خالد بن سلمان خلال
خالد بن سلمان خلال اللقاء
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أحمد قاسم
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه التقى سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد، وذلك بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بناء على توجيه سمو سيدي ولي العهد سررت اليوم بزيارة سلطنة عمان الشقيقة،ولقاء جلالة السلطان قابوس والاستماع لرؤية جلالته حول الأوضاع في المنطقة".

وتابع خالد بن سلمان،: "ونقلت لجلالته رسالة من سمو سيدي ولي العهد،وتم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".

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