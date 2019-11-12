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منوعات

عادة ملكية يخالفها زوج الملكة إليزابيث 72 عاما

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:36 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
72 عامًا هو عمر الملك فيليب دور زوج الملكة إليزابيث الثانية، ورغم اقتراب الزواج من العيش "قرنا إلا ربع"؛ ألا أن هناك أمور لم يستطع الأمير التكيف معها خلال كل هذه السنوات الطويلة، أو إدخالها إلى حياته ليصبح بريطانيًا خالصًا.

وكان الملك فيليب قد أقدم على الاعتزال من المناصب الملكية منذ عامين تقريبًا، فقد اقترب عمره من الـ 98 عامًا، ومنذ ذلك الوقت يستمتع بتقاعده معظم الوقت في "وود فارم" في مزرعة ساندرينجهام في نورفولك. لكن بينما يستمتع بالعديد من جوانب التقاعد، لكن هناك هواية بريطانية واحدة لا يستطيع تحملها.

وتجنب الملك فيليب أكثر العادات الإنجليزية، وهي شرب الشاي، حيث يمتنع عن شرب الشاي الكلاسيكي أو أي نوع آخر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وولد دوق ادنبره، الملك فيليب، في الأسر المالكة اليونانية والدنماركية في عام 1921، بعد طفولته الصعبة التي شملت عائلته المنفية من اليونان وفقدان العديد من أفراد أسرته، وتلقى تعليمه في بريطانيا، وتزوج من الملكة، ثم الأميرة إليزابيث في عام 1947.

وعندما تزوج الملك فيليب من "إليزابيث"، أصبح مواطنًا بريطانيًا متجنسًا ، لكن هذا لا يعني أنه تبنى كل طرق وعادات الشعب الإنجليزي، ومن أبرزها، شرب الشاي، وذلك لأن المشروب المفضل له هو القهوة.
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