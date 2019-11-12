نجوم أصيبوا بـ البهاق قبل رامي جمال.. لوجينا صلاح تتعرض للتنمر.. ونجمة شهيرة تحاول الانتحار بعد تحرش لفظي

نجوم أصيبوا بـ البهاق قبل رامي جمال

لوجينا صلاح تتعرض للتنمر

نجمة شهيرة تحاول الانتحار بعد تحرش لفظي

لوجينا صلاح

ويني هارلو

صدم الفنان رامي جمال جمهوره بإعلان رغبته في قرار الاعتزال بعد إصابته بمرض البهاق، متسائلا: "یا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه يا اعتزل".وقال رامي جمال: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني ويقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".وأضاف: "وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان، واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي، أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصویر بتعب على ما اشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده، فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت إن عندي حلين، یا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، یا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إنه شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".رامي جمال ليس النجم الوحيد المصاب بالبهاق، حيث إن لوجينا صلاح أيضا، وتعمل "ميكب أرتست" وعارضة أزياء، لم تخف من مواجهة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث رواد "إنستجرام" حيث قالت في تصريحات سابقة: "أصبت بمرض الصدفية وعمري لم يتجاوز 9 سنوات بسبب خلل مناعى، أدى أيضا إلى إصابتي بالبهاق".وصرحت لوجي في أحد اللقاءات الصحفية بأن "العلاج أدى إلى اختفاء الصدفية، لكن ظهرت بقع بيضاء على وجهي ثم جسدي خلال أسبوع فقط، وفوجئت بالطبيب يخبرني أني مصابة بالبهاق وأنه لا يوجد علاج لهذا المرض"، مؤكدا لها أنه يوجد فقط بعض الأدوية ولكن نتائجها غير مضمونة.وتقول إنها بسبب هذا المرض تعرضت للتنمر، وكانت وقتها في الصف الأول الإعدادي، حيث نفر منها زملاؤها وحتى أولياء الأمور كانوا يطلبون من أبنائهم تجنب التعامل واللعب معها، خشية إصابتهم بالعدوى، مشيرة إلى أن والديها وقفا بجانبها ودعماها نفسيا لمواجهة محنتها.وأضافت أنها في بداية تعرضها للمرض كانت تفضل الهروب وعدم مواجهة الآخرين، واضطرت إلى التخلي عن ممارسة الألعاب الرياضية المفضلة لها حتى لا يلاحظ أحد إصابتها بالمرض.وتكشف لوجينا أنها بدأت في استخدام الماكياج لتخفي مرضها، وتعلمت كيفية مزج الماكياج لكي يظهر بالشكل الذي يتناسب مع لون بشرتها، ومن هنا بدأت تنجذب لمهنة التجميل وتتفاعل معها.درست فى كلية التجارة وسافرت وحصلت على دورات تدريبية فى المكياج وبعدها اتجهت إلى هذا العمل، الصفحة الخاصة بلوجينا تزدحم بصور وفيديوهات لها.وعلى الصعيد العالمي، أصيبت عارضة الأزياء الكندية ويني هارلو بمرض البهاق وهي في الرابعة من عمرها، وتعرضت للتنمر من قبل زملائها في المدرسة، ومنهم من شبهها بالبقرة والحمار الوحشي.وبسبب التحرش اللفظي الذي تعرضت له بجميع أشكاله، تنقلت ويني هارلو بين عدد من المدراس الكندية، إلى أن تم فصلها عن الدراسة في مرحلة الثانوية بسبب محاولتها الانتحار.وغيرت الممثلة والمذيعة تايرا بانكس من حياة ويني هارلو بعدما اكتشفتها من خلال تصفح صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وشاركت في البرنامج الشهير American's Next Top Model، وهو عبارة عن مسلسل تليفزيوني واقعي أمريكي ومنافسة تفاعلية يتنافس فيها عدد من النماذج الطموحة على لقب "America's Next Top Model"، وفرصة لبدء مسيرته المهنية في صناعة عارضة الأزياء.وتم عزل ويني هارلو في الجزء الأخير من البرنامج، إلا أنها مارست الضغط الإعلامي على القائمين من أجل عودتها للمنافسة بنشر صور لجلسات تصوير خاصة بها حتى عادت للمنافسة على لقب موديل أمريكا القادمة.وتصدرت الكندية ويني هارلو أشهر أغلفة المجلات العالمية منها Vogue وGlamour، وقدمت حملات دعائية لأشهر الماركات العالمية Swarovski وسبرايت وشاركت في عروض أزياء عالمية لماركات ملابس شهيرة.