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أخبار العالم

أردوغان: قائد قسد إرهابي.. وسأقدم الدليل لـ ترامب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيوضح للمسؤولين الأمريكيين الأنشطة الإرهابية، لقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني.

ووفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، أكد أردوغان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي قبيل توجهه إلى واشنطن، أنه سيقدم للأمريكيين بالوثائق أن "كوباني" إرهابي، وأن تواصلهم معه أمر خاطئ.

وطالب أردوغان، في وقت سابق، الولايات المتحدة، بتسليم قائد "قسد" مظلوم عبدي، فور وصوله إلى أمريكا، لكن الأخير قال في تصريحات الأربعاء الماضي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على قطاعات كبيرة في شمال شرق سوريا.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت أنقرة استيائها الشديد وغضبها من دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ مظلوم، وتبادل الرسائل مع بعضهما.
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