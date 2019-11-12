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رياضة

قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية اليوم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:01 م
الكونفيدرالية الإفريقية
الكونفيدرالية الإفريقية
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عمرو الحلوانى
يقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قرعة منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التى يشارك فيها النادي المصري البورسعيدى ونادي بيراميدز من مصر .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد قليل بمقر الاتحاد الإفريقي كاف بمدينة 6 أكتوبر .

وكان المصري نجح فى التأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على كوتى دى بطل سيشل بينما صعد بيراميدز على حساب يانج أفريكانز التنزانى .
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