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اقتصاد

أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:57 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبوالعينين بقمة مصر الاقتصادية
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ولاء عبد الكريم
وجه رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الشكر لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى،وذلك على خلفية ما قدمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسات تفيد القطاع الصناعي،ودفعت فى قيام الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم القطاع الصناعي.

وقال أبو العينين،خلال تقديمه جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء ، إن التنمية الصناعية تعد المحرك الحيوى والروح للقطاع الصناعي، خاصة حال التسهيل على المستثمر الصناعي، لزيادة نشاطه والتوسعات الجديدة.

فى سياق متصل، أكد المشاركون فى قمة مصر الاقتصادية فى مداخلاتهم على ضرورة استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى توسع خدماتها وزيادة الموظفين المخصصين للتعامل مع العوائق التى تواجه المستثمرين.

ورد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بقوله " تم إنشاء وحدة جديدة فى الهيئة تهدف فى المقام الأول لخدمة المستثمر الراغب فى التسجيل على الخريطة الصناعية للحصول على الأراضى، مشيرا إلى تخصيص 40 موظفة لخدمة العملاء من المستثمرين فى الهيئة".
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
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