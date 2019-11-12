مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 150 عاما على قناة السويس

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع رابطة مقتنيات فرديناند ديليسيبس وقناة السويس مؤتمر (قناة السويس..مكان الذكريات)؛ بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس (1869-2019)، في قاعة الوفود بقاعة المؤتمرات الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء الموافق 13 نوفمبر.





ويفتتح المؤتمر الدكتور مصطفي الفقي، وسفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس تيري شمبول ،ومديرة مركز الدراسات السكندرية ماري دومينيك نينا.





ويتضمن المؤتمر تقديم نتائج (برنامج الذكريات الشفهية لقناة السويس ) بمصر.



