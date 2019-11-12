مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 150 عاما على قناة السويس

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع رابطة مقتنيات فرديناند ديليسيبس وقناة السويس مؤتمر (قناة السويس..مكان الذكريات)؛ بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس (1869-2019)، في قاعة الوفود بقاعة المؤتمرات الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء الموافق 13 نوفمبر.
ويفتتح المؤتمر الدكتور مصطفي الفقي، وسفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس تيري شمبول ،ومديرة مركز الدراسات السكندرية ماري دومينيك نينا.
ويتضمن المؤتمر تقديم نتائج (برنامج الذكريات الشفهية لقناة السويس ) بمصر.
وقام كل من فيليب جوتارد (الذي تولي رئاسة عدة جامعات فرنسيه )،وأرنو راميار دي فورتانييه الرئيس السابق لجمعية أصدقاء فرديناند ديليسيبس وقناة السويس ، بتسجيل 50 لقاء باللغتين العربية والفرنسية مع عدد من كبار المديرين والفنيين والعمال المصريين والفرنسيين واليونانيين في عده أماكن منها القاهرة ،بورسعيد ،الإسكندرية ،اثيناوباريس.