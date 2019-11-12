إصابة 46 إسرائيليا جراء صواريخ قطاع غزة

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن 46 إسرائيليا أصيبوا خلال القصف الصاروخي من قبل قطاع غزة.



ونقلت عن متحدث قوله إن خدمة الطوارئ قدمت العلاج لـ46 إسرائيليا منذ إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صباح اليوم.



وأوضح أن 21 من المصابين عانوا من الفزع، بينما تم تقديم العلاج لـ23 آخرين ًاصيبوا بجروح أثناء سقوطهم خلال الركض إلى الملاجئ وسط دوي صافرات الإنذار الحمراء.



فيما أصيب ضحيتان تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاما بجروح طفيفة جراء شطايا الصواريخ.



وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدة غارات على القطاع، استهدفت عناصر ومواقع ونقاط رصد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية.



وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.





