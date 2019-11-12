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أخبار العالم

قائد القوات الكردية في سوريا يحذر من خطر جديد على الغرب بسبب تركيا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:54 م
مظلوم كوباني
مظلوم كوباني
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شريف سيد
حذر قائد قوات سوريا الديمقراطية، الأكراد، مظلوم كوباني، من تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي لهجوم كبير على إحدى المدن الغربية، وذلك نتيجة تقاعس الغرب عن التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب في التنظيم.

وقال كوباني في تصريحات إلى شبكة سكاي نيوز البريطانية إن التوغل التركي في شمال سوريا، واللامبالاة الغربية اتجاه ذلك، وعدم استعداد الغرب لاستعادة المقاتلين الأجانب في التنظيم داعش يخلق بيئة مثالية لمزيد من هجمات التنظيم على المدن الغربية.

وأضاف كوباني: "خطر عودة ظهور داعش كبير للغاية. وهذا خطر كبير على العالم. اعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص لا يعلموا ذلك، بل أنها الحقيقة، التوغل التركي يفتح المجال أمام مزيد من الأمل لأعضاء تنظيم داعش الإرهابي".

وتوقع كوباني نتيجة لهذه السياسات، وقوع هجوم جديد على مدينة غربية مثل ما تعرضت له مدينة مانشستر البريطانية، والعاصمة الفرنسية باريس.

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