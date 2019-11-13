البنك المركزي: ارتفاع ودائع الحكومة بـ العملة المحلية لـ 473.4 مليار جنيه

ارتفعت ودائع الحكومة بالعملة المحلية لـ 489.703 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 473.4 مليار جنيه في يوليو السابق له بفارق16.303 مليار جنيه، ومقارنة بـ 502.3 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة بلغت 29 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع الحكومية سجلت 575.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 583.64 مليار جنيه في يوليو من نفس العام الجاري ومقارنة بـ 610.5 مليار جنيه في يونيو 2019.



