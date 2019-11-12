14 نوفمبر .. ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بألسن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ورشة عمل تدريبية بعنوان"new trend in research dissemination : increasing presence & impact" ، يحاضربها dr.caryn andperson .
يحضر الندوة أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعه، أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وذلك في تمام التاسعة والنصف من صباح الخميس الموافق ١٤ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.
الجدير بالذكر أن قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ورشة عمل تدريبية.
يحضر الندوة أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعه، أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وذلك في تمام التاسعة والنصف من صباح الخميس الموافق ١٤ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.
الجدير بالذكر أن قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ورشة عمل تدريبية.