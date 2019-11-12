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تعليم

14 نوفمبر .. ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بألسن عين شمس

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:21 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ورشة عمل تدريبية بعنوان"new trend in research dissemination : increasing presence & impact" ، يحاضربها dr.caryn andperson .

يحضر الندوة أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعه، أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وذلك في تمام التاسعة والنصف من صباح الخميس الموافق ١٤ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.
 
الجدير بالذكر أن قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ورشة عمل تدريبية.
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