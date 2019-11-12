إسرائيل تواصل قصفها على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال إن الجيش قصف أهدافا تابعة لحركة الجهاد.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفا إسرائيليا استهدف مناطق في خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 بينهم سيدة بالإضافة إلى إصابة نحو 45 شخصا.



ومن ناحيتها أطلقت حركة الجهاد رشقات صاروخية باتجاه عسقلان، مما أسفر عن سماع دوي عدة انفجارات وانطلاق صافرات الانذار.



وكانت إسرائيل قد اغتالت فجر اليوم القيادي في سرايا القدس، بهاء أبوالعطا، أثناء تواجده بمنزل في خانيونس.

