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توك شو

يمكن علاجه.. هاني الناظر يقدم نصيحة لـ مرضى البهاق

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ومدير المركز القومى للبحوث سابقا، إن كثيرًا من المواطنين ينشرون أخبارًا خاطئة عن "البهاق" مما يحدث خوف وقلق لدى المرضى، حيث إن البعض ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن البهاق معدٍ ويمكن علاجه عبر الأعشاب وهذا كلام غير صحيح بالمرة.

وأضاف الدكتور هانى الناظر خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي"، أن الأمراض المعدية هى الأمراض الفيروسية أو بكتيرية أو فطرية، وهى التى يحدث بها العدوى.

وأوضح هانى الناظر، أن البهاق هو مرض مناعي ناتج من زيادة إفرازات الجهاز المناعي للجسم، حيث إن الجهاز المناعي مهمة عملة محاربة الميكروبات التي تدخل جسم الإنسان من خلال إفراز أجسام مضادة لهذه الميكروبات، موضحًا أن زيادة إفرازات الجهاز المناعي للجسم يجعل بعض الأجسام المضادة تذهب للخلايا الصبغية، التي تُعطي للجسم لونه.

وأكد هانى الناظر، أن مرض البهاق غير مرتبط بسن معين، مشيرا إلى أن مرض البهاق يتنشر فى مناطق معينة مثل منطقة الشرق الأوسط والهند، وأن من أهم النصائح المقدمة إلى مريض البهاق وعدم تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.
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