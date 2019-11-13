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فن

بعد إعلانها عن فتى أحلامها.. ياسمين صبري مطلوبة على جوجل

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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قسم الفن
تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من انتهاء لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة والذي كشفت خلاله عن مواصفات فتي أحلامها التي تريد الارتباط به، بخلاف شكله الجذاب.

وقالت ياسمين صبري في البرنامج: "هي مش فكرة شكل طبعا، أنا باخد بالي من نفسي، عاوزة حد ياخد باله من نفسه، لو أنا بشتغل على نفسي، عاوزة حد يكون بيشتغل علي نفسه، مش عاوزه حد شايف نفسه جامد اوي، ومخلص قبل كدة".

وعددت ياسمين صبري مواصفات فتي أحلامها، بأن يكون "لا تخين ولا رفيع، ولكن وسط، وان يكون طويلا، وبدون شنب، وان يكون رياضيا".

وعن لون بشرته، تمنت ياسمين صبري أن يكون" اسمر او قمحاوي البشرة"، مضيفة :"عيونه تبقى سوداء وممكن يكون فيه عيون ملونة وحلوة"، و" شعرة ناعم، ولو بقا اصلع هنغيره"، وذقنه خفيفة ".

وتمنت ياسمين صبري زوجا "متفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي، وحساس ، وميبقاش نحنوح أو ملزق".

وأوضحت ياسمين صبري انها ترغب ان تتزوج شخصا عاديا وليس نجم مجتمع، قائلة " انا من الناس اللي بسأل كتير ولازم شريكي يكون مخ ويضيف لي، ويجب أن يكون متعلما، ويحاول التعلم، وليس شرطا ان يكون غنيا".

وعن إنجابها للأطفال بعد الزواج قالت ياسمين صبري "والله لو هو قمور؛ يجيب عيال كتير ". وعن الشخص التي لا تفضل الارتباط به، قالت ياسمين صبري "إنه يكون جبان، وشخصيته ضعيفة، وسلبي".
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