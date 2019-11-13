في مطار القاهرة.. هبوط اضطراري لطائرة قادمة من باريس لإنقاذ حياة راكب

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء ، هبوطًا اضطراريًا لطائرة ، أثناء رحلتها من باريس إلى موريشيوس؛ لإنقاذ حياة راكب فرنسي الجنسية تعرض لوعكة صحية مفاجأة وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة ، وتم نقله لإحدى المستشفيات القريبة من المطار .



قالت مصادر بالمطار، إن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد احدي الطائرات الفرنسية رحلة رقم 700 يطلب الهبوط بالمطار ، لتعرض راكب فرنسي الجنسية «47 عاما» لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الرحلة بالهبوط علي موقع 10 داخل المهبط ، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، لتقديم الاسعافات والكشف عليه وتبين انه يعاني من أزمة قلبية شديدة.



قامت اسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بعمل اجراءات خروج ونقل الراكب الى احدى المستشفيات الخاصة المجاورة للمطار لاستكمال علاجه.