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رياضة

قرار فني من حسام البدري لـ كهربا قبل مواجهة كينيا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
كهربا
كهربا
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نور عادل
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بالمحترف الدولي محمود كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، في مركز جديد خلال المباريات المقبلة.

ويعسكر منتخب مصر حاليا في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في إطار مواجهتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويفكر حسام البدري في الدفع بمحمود كهربا في مركز الهجوم الصريح في تلك المواجهة خاصة مع غياب أحمد حسن كوكا.
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