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أخبار البلد

1183 شركة تعمل بمصر.. إنشاء جامعة ألمانية جديدة بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
استعرض سفير ألمانيا بالقاهرة سيرل نون، أهم النقاط التي تلخص علاقة مصر بألمانيا، مشيرا إلى الدور المصري الهام في المنطقة والمتزايد في أفريقيا.

وأكد السفير خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، الأربعاء، بمقر إقامته بالقاهرة، بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا الأسبوع المقبل، أن مصر لها دور في ليبيا وفي السودان وغزة والبحر الأحمر والمتوسط.

وقال نون إن العلاقات الاقتصادية تشمل 1183 شركة ألمانية بها 175 ألف موظف، كما أن عدد السياح الألمان تجاوز 01.8 مليون سائح خلال عام 2018، مؤكدا أن عدد الرحلات وصل إلى 60 رحلة أسبوعيا مكتملة، بعد أن عوضت شركة TVI خروج توماس كوك من سوق السياحة العالمية.

وذكر السفير الألماني بالقاهرة حجم التعاون في مجال التعليم، حيث إن هناك 7 مدارس ألمانية معتمدة في مصر و18 مدرسة تطبق نظام التعليم الألماني بالشراكة، إضافة إلى الجامعة الألمانية وجامعة برلين في الجونة، كما أعلن عن جامعة ألمانية جديدة بالعاصمة الإدارية تم الانتهاء من تأسيسها.
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