مصر والإمارات.. أبو ظبي تتصدر الدول المستثمرة في القاهرة باستثمارات 6.2 مليار دولار

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدولة المستثمرة فى مصر باستثمارات تقدر 6.200 مليار دولار ونحو 815 شركة برءوس أموال مصدر 17 مليار دولار.



وذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر الاستثمارات الاماراتية فى مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار تليها القطاع التمويل التى تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار و49 شركة مؤسسة وياتى القطاع الانشائى فى المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة ثم الاستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 131 شركة و استثمارات 544 مليون دولار.



وتحتل الاستثمارات فى القطاع الخدمى المرتبة الخامسة بإجمالى 343 مليون دولار و275 شركة تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار وتحتل المرتبة السابعة والاخير الاستثمارات الزراعية بقيمة 129 مليون دولار.



وتحتل الجيزة المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث الاستثمارات الإماراتية على الأراضى المصرية إذ سجلت حوالى 3.205 مليار دولار تليها محافظة القاهرة باستثمارات 1.910 مليار دولار وتأتى محافظة الشرقية فى المرتبة الثالثة بإجمالى استثمارات 249 مليون دولار.



توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.