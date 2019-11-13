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أخبار العالم

إنقاذ أسرة سعودية عقب انقلاب سيارتهم في أمطار حائل.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:57 م
جانب من إنقاذ الاسرة
جانب من إنقاذ الاسرة
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محمود نوفل
تمكن مواطن سعودي من إنقاذ أسرة سعودية من الغرق أثناء سيرهم بمدينة حائل وقت هطول الأمطار بغزارة على المنطقة التي كانوا يمرون بها اليوم حيث انقلبت بهم السيارة الخاصة.

وكانت منطقة حائل السعودية، قد شهدت تقلبات في الطقس خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن هطول الأمطار بغزارة على المدينة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا لهطول الأمطار على مدينة حائل السعودية، مع استمرار عدم استقرار الطقس في السعودية.

وظهر هاشتاج حمل اسم "حايل الان"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتبادل الصور والفيديوهات الخاصة بهطول الأمطار في مدينة حائل.

وتتعرض الأراضي السعودية منذ يومين لتقلبات في الطقس، ما تسبب عن هطول أمطار بغزارة.

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