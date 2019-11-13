رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية نشر الوعي السياحي لدى طلاب المدارس

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزيري السياحة والتربية والتعليم في مجال نشر الوعي السياحي لدي طلاب المدارس ووقع البروتوكول طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورانيا المشاط وزيرة السياحة.



جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراءالأسبوعي، اليوم، والذي استعرضت خلاله الحكومة ، تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من 1/1/2019 وحتى 30/6/2019، كما استعرض تقريرًا عن أهم المؤشرات عن المركز المالي والحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2018 -2019 .



و وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على السير في إجراءات استصدار قرارا بمنح التزام مرافق عامة؛ لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهري "دندرة" لمدة ثلاثين عامًا، وذلك في إطار تفعيل منظومة النقل النهري، لما له من عائد على الاقتصاد المصري، ومزاياه العديدة في خفض تكلفة النقل، واستهلاك الوقود، وصيانة الطرق، وتقليل التكدس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم.

