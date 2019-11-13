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أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني يغلق الباب في وجه فرنسا: لن يتدخل أحد في شئوننا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:53 م
صدى البلد
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شريف سيد
استقبل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، برفقة السفير الفرنسي في بيروت، حيث رفض وزير الخارجية اللبناني تدخل أي طرف خارجي في الأزمة اللبنانية.

وشكر باسيل فرنسا ورئيسها ايمانويل ماكرون على "اهتمامهما بلبنان وعلى الجهود المبذولة للحفاظ على استقراره ومنع انزلاقه الى الفوضى أو إلى الإنهيار المالي"، وفق ما نقلته وكالة الانباء اللبنانية.

وأبلغ باسيل الموفد الفرنسي "وجوب عدم دخول أي طرف خارجي على خط الأزمة اللبنانية واستغلالها"، مؤكدا "أن مسألة تشكيل الحكومة هي مسألة داخلية، وقد وصلت الى مراحل متقدمة وإيجابية".

وأشار إلى أن "لبنان ملتزم بمسار مؤتمر "سيدر" أيا تكن الحكومة المقبلة، وأن التحدي هو بالإسراع في تنفيذه وتطبيق الاصلاحات المنشودة، وهو ما يشكل استجابة لمطالب الناس".

وكان موفد الخارجية الفرنسية، ابلغ رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي عرض فيها التدخل لحل الأزمة في لبنان.
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