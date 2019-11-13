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فن

إطلاق اسم جلال الشرقاوي على أول دورة من الإسكندرية المسرحي العربي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:32 م
جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي
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محمد نبيل
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة عن إطلاق اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي علي الدورة الأولى منه، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل في مدينة الإسكندرية ، تحت إشراف أكاديمية الفنون المسرحية المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية، وخارجها.

وأكد الدكتور أشرف زكي مؤسس المهرجان و رئيس أكاديمية الفنون أن اختيار الشرقاوي جاء بترحاب كبير من جميع أعضاء اللجنة العليا، و قال : جلال الشرقاوي له إسهامات كبيرة في الحركة المسرحية سواء علي المستوي العلمي أو العملي، حيث تخرج على يده عدد كبير من النجوم الذين يتصدرون الساحة الفنية، و كذلك انتمائه للجيل الذي ساهم في نهضة المسرح خلال فترة الستينيات.

ومن جانبه أعرب جلال الشرقاوي عن سعادته لإطلاق اسمه علي الدورة الأولي من المهرجان وقال: بالطبع أشعر بسعادة كبيرة لاختياري حاملا اسم الدورة الأولي من هذا المهرجان ، الذي سوف يمتاز بالعملية و المنهجية ، و ستتصارع خلاله قوي العلم بين المدارس المسرحية في الدول العربية المختلفة علي أرض مصر .

وأضاف: الدول العربية أصبحت تعلم أهمية تخريج كتائب من الفنانين في فروع الفن المختلفة و خاصة المسرح في جميع عناصر عرضة، سواء التمثيل والإخراج والديكور والتأليف والنقد ، مما سيتيح لنا الفرصة خلال الفعاليات لمناقشة البرامج والمناهج المختلفة في كل هذه المعاهد والكليات المتخصصة المشاركة في المهرجان، و الذي سوف ينتج عنه تطوير في مناهج أكثر علمية وأكثر منهجية وهذا ما نريد الحصول عليه في النهاية ، لإضافة كل ما يستجد من علوم أخري في المسرح .
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