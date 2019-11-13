إطلاق اسم جلال الشرقاوي على أول دورة من الإسكندرية المسرحي العربي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة عن إطلاق اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي علي الدورة الأولى منه، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل في مدينة الإسكندرية ، تحت إشراف أكاديمية الفنون المسرحية المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية، وخارجها.



وأكد الدكتور أشرف زكي مؤسس المهرجان و رئيس أكاديمية الفنون أن اختيار الشرقاوي جاء بترحاب كبير من جميع أعضاء اللجنة العليا، و قال : جلال الشرقاوي له إسهامات كبيرة في الحركة المسرحية سواء علي المستوي العلمي أو العملي، حيث تخرج على يده عدد كبير من النجوم الذين يتصدرون الساحة الفنية، و كذلك انتمائه للجيل الذي ساهم في نهضة المسرح خلال فترة الستينيات.



ومن جانبه أعرب جلال الشرقاوي عن سعادته لإطلاق اسمه علي الدورة الأولي من المهرجان وقال: بالطبع أشعر بسعادة كبيرة لاختياري حاملا اسم الدورة الأولي من هذا المهرجان ، الذي سوف يمتاز بالعملية و المنهجية ، و ستتصارع خلاله قوي العلم بين المدارس المسرحية في الدول العربية المختلفة علي أرض مصر .



وأضاف: الدول العربية أصبحت تعلم أهمية تخريج كتائب من الفنانين في فروع الفن المختلفة و خاصة المسرح في جميع عناصر عرضة، سواء التمثيل والإخراج والديكور والتأليف والنقد ، مما سيتيح لنا الفرصة خلال الفعاليات لمناقشة البرامج والمناهج المختلفة في كل هذه المعاهد والكليات المتخصصة المشاركة في المهرجان، و الذي سوف ينتج عنه تطوير في مناهج أكثر علمية وأكثر منهجية وهذا ما نريد الحصول عليه في النهاية ، لإضافة كل ما يستجد من علوم أخري في المسرح .