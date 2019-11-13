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أخبار البلد

شيخ الأزهر يستقبل السفير البحريني المنتهية مدته بالقاهرة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:27 م
فضيلة الإمام الأكبر،
فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
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محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، سفير البحرين بالقاهرة، بمناسبة انتهاء مدة عمله، سفيرًا لبلاده في القاهرة.

وقال الإمام الأكبر: إن العلاقات التي تربط بين الأزهر الشريف ومملكة البحرين هي علاقات تميزت دائما بعمقها ومتانتها، معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خدمة القضايا العربية والإسلامية. ووجه فضيلته الشكر لمعالي السفير على جهوده المخلصة في توثيق العلاقات الأخوية بين مصر والأزهر الشريف، ومملكة البحرين، خلال مدة عمله، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة.

من جانبه، أعرب السفير البحريني عن سعادته بمدة عمله التي قضاها في مصر، والتي شهدت تعاونا مثمرا مع الأزهر الشريف، معربا عن تقدير دولة البحرين قيادةً وشعبًا لدور الأزهر الرائد في ترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، ولشخص فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يسعى دائما إلى ترسيخ قيم السلام وثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الدول والشعوب.
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