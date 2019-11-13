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رياضة

جمال محمد علي: المنتخب الأوليمبي قادر على منح الشعب المصري الأمل الكبير

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:53 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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يسرى غازى
أكد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة أن المنتخب الأوليمبي قادر على المنافسة بقوة للتتويج بالنجمة الأولى فى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها حاليا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويتصدر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على مالي 1-0 والتغلب على غانا بنتيجة 3-2.

قال الدكتور جمال محمد علي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: المنتخب الأوليمبي قادر على أن يمنح الشعب المصري الأمل الكبير فى تحقيق حلم التتويج باللقب الاول افريقيا.

لفت إلى أن شوقى غريب ورجاله من اللاعبين ومعاونيه قادرون لتحقيق العبور إلى نهائى بطولة أمم إفريقيا والمنافسة على حجز بطاقة التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب سوف يلتقى غدا الخميس نظيره منتخب الكاميرون فى الجولة الثالثة بالدور الأول فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
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