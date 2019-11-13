ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات مكبرة.. استرداد 26 فداناً و3500 م٢ من أراضي أملاك الدولة في قنا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:51 م
.استرداد 26 فدان
.استرداد 26 فدان و 3500 م٢ من أراضي أملاك الدولة في قنا
Advertisements
يوسف رجب
أسفرت حملات إزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة، التي شنتها الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قوات الأمن، عن استرداد 26 فداناً تعديات بالزراعة و3500 م٢ تعديات بالمباني. 

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن الحملات نجحت في إزالة 75 حالة تعدٍ بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 26 فداناً و15 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3500 متر مربع وذلك في إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة. 

وأكد "الهجان"، أن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلاً تعود بالنفع على المواطنين. 

وأشار "الهجان"، إلى استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وإزالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

12 ألف طلب لتقنين اوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنيا

إزالة واسترداد 393 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

الموجة 14.. الوادى الجديد تسترد 31 فدانا من أراضي الدولة

الموجة 14.. إزالة 505 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا

ترشيحاتنا

تحذير من ارتداء الكعب العالي في دبي.. اعرف الاسباب

بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات

فشل مظاهرة إخوانية أمام مبنى الأمم المتحدة بـ جنيف

الحكومة تضع 3 فرص لحصول الموظفين على شقق بالعاصمة الإدارية

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها

تحمل مرض الإيدز.. الصحة تنفى استيراد مصر وحدات دم ملوثة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها

الجنايني وفضل وعبدالله في مقر إقامة المنتخب الأولمبي.. صور