حملات مكبرة.. استرداد 26 فداناً و3500 م٢ من أراضي أملاك الدولة في قنا

أسفرت حملات إزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة، التي شنتها الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قوات الأمن، عن استرداد 26 فداناً تعديات بالزراعة و3500 م٢ تعديات بالمباني.





قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن الحملات نجحت في إزالة 75 حالة تعدٍ بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 26 فداناً و15 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3500 متر مربع وذلك في إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأكد "الهجان"، أن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلاً تعود بالنفع على المواطنين.



