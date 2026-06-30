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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدافع ريال مدريد أمام القضاء.. محاكمة فيرلاند ميندي بسبب هروب كلابه

ميندي
ميندي
إسلام مقلد

فتحت محكمة في مدينة ألكوبينداس بالعاصمة الإسبانية مدريد، محاكمة مدافع فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد على خلفية واقعة تعود إلى 4 يناير 2023، بعد هروب أربعة كلاب يملكها من منزله، ومهاجمة أحدها لكلبين في الشارع، ما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء محاولته التدخل لإنقاذ أحد الحيوانات.

كلب نفق وآخر خضع لجراحة

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، هاجم أحد كلاب ميندي، وهو من الفصائل الكبيرة، كلبًا من نوع "داشهوند"، وتسبب في إصابته بجروح بالغة في الظهر، انتهت بنفوقه بعد إخضاعه للقتل الرحيم.

وخلال محاولته التدخل، تعرض شاب يبلغ من العمر 17 عامًا لعضة في ساقه اليسرى، بينما أصيب كلبه من الفصيلة الألمانية بجروح في الرقبة والصدر استدعت إجراء تدخل جراحي.

تحقيقات تكشف مخالفات بحق الكلاب

وأظهرت التحقيقات أن الكلاب الأربعة، وهي من فصائل الماستيف، والكانغال التركي، والدانماركي الضخم، لم تكن تحمل شرائح تعريف إلكترونية، كما لم تكن مؤمنة ضد المسؤولية المدنية، فضلًا عن عدم حصولها على التطعيم الإلزامي ضد داء الكلب.

وترى النيابة العامة أن ميندي أخلّ بواجباته في الإشراف على الحيوانات، بعدما لم يتأكد من إغلاق بوابة منزله عقب دخول السيارة، ما سمح بخروج الكلاب إلى الشارع دون رقابة، وهو ما اعتبرته النيابة تصرفًا تسبب في تعريض الأشخاص والحيوانات للخطر.

مطالبات بالغرامة والسجن والتعويضات

ووجهت النيابة العامة إلى اللاعب تهمة الاعتداء البسيط، مطالبة بتغريمه 1200 يورو، إلى جانب إلزامه بسداد تعويضات بقيمة 450 يورو لصاحب الكلب النافق، و4970 يورو للشاب المصاب، و240 يورو لصاحب الكلب الآخر المصاب.

في المقابل، طالب الادعاء الخاص، الذي يمثله مكتب "99 Abogados"، بتشديد العقوبة، متهمًا اللاعب بالتسبب في إصابة خطيرة نتيجة الإهمال، مطالبًا بسجنه ستة أشهر، وتعويض الشاب المصاب بمبلغ 20 ألف يورو، إضافة إلى 2500 يورو لأحد أفراد أسرة صاحب الكلب المصاب.

كفالة مالية بانتظار المحاكمة

كان قاضي التحقيق في ألكوبينداس قد أصدر في 7 يناير الماضي قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية رقم 26 في مدريد، مع إلزام ميندي بتقديم كفالة مالية قدرها 7410 يورو لضمان التعويضات المحتملة.

مدريد فيرلاند ميندي ريال مدريد كلاب

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