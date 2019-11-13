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توك شو

بيني وبين فاتن حمامة خصام .. أحمد صيام يكشف أسوأ ذكرى في مشواره الفني | فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:48 م
احمد صيام
احمد صيام
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قسم التوك شو
قال الفنان أحمد صيام، إنه كان يتمنى أن يعمل مع سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ولكن عندما عرض عليه العمل استقبله بالرفض.

لافتًا إلى أنه رفض العرض لأن المخرج قام بطلب بعض من اعماله لعرضها على الفنانة وتعليقها عن قبولها في مشاركته في آخر مسلسل لها.

وأضاف الفنان أحمد صيام، خلال حواره عبر برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر قناة "MBC مصر" إنه لا يمكن ان يقوم فنان بتقييم فنان مثله ولا أن يراجع أعماله الفنية.

مشيرًا إلى أنه كان له اسم في السوق في هذا الوقت ولكن لا يمكن أن يراجع فنان زميله الفنان فقط المخرج من يمكن ان يفعل ذلك.

وأشار أحمد صيام الي انه تم استبداله بفنان آخر بعد التوقيع على المسلسل، لافتًا إلى أنه تم نشر الخبر في الصحف ولكن الفنانة الراحلة فاتن حمامة والمخرج كذبا الخبر بشكل مباشر ولكن صعد الموضوع وأثبت ما يمكن إثباته بانه قام بالتوقيع على المسلسل وأصبحت هذه لحظة خصام بينه وبين فاتن حمامة وهي تعتبر أسوأ ذكري له مع الفنانة الراحلة. 
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