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فن

آسر ياسين يكشف كواليس فيلم صاحب المقام

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:42 م
آسر ياسين
آسر ياسين
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قسم الفن
كشف الفنان اسر ياسين كواليس احدث افلامة "صاحب المقام" وذلك من خلال فيديو يوضح كواليس الفيلم علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

وعلق "اسر" علي الفيديو قائلا:" من تصوير فيلم صاحب المقام" و لم يظهر في الفيديو ولكن يقوم بتصوير مسجد "الحسين" بكاميرا محمولة.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدي بيومي فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

يذكر أن : ظهر "آسر" خلال نهاية أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، بشخصية فيلمه الجديد "الشايب"، وفاجأ جمهوره بكشفه عن شخصية فيلمه والتي تحمل نفس الاسم، خلال أحداث العمل، وشارك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".
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