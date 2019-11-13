أوبك: طرح أرامكو لن يؤثر على دور السعودية داخل المنظمة

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إنه لا يوجد ما يشير إلى ركود اقتصادى عالمى، وإن العوامل الأساسية لهذا الاقتصاد مازالت قوية، "السلطات السعودية أكدت لنا أن طرح أرامكو لن يؤثر على دور المملكة داخل أوبك باعتبارها أكبر منتج".



وأضاف "باركيندو"، :" من المرجح أن نرى تخفيضات حادة لتقديرات المعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخرى الأمريكى، أرقام الطلب للعام 2020 قد ترتفع".