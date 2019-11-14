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اقتصاد

على بابا تستعد لبدء بيع أسهم فى هونج كونج بقيمة 15 مليار دولار

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
على بابا
على بابا
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وكالات
أفادت تقارير صحفية عالمية، أن مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا"، تستعد لبدء بيع أسهم فى هونج كونج من المتوقع أن يجمع ما يصل إلى 15 مليار دولار بحلول غد الخميس.

وبينما يجهز المسؤولون التنفيذيون فى على بابا لبدء البيع اليوم الخميس، وأن التوقيت قد يتغير اعتمادا على تطورات الاحتجاجات الجارية فى هونج كونج.

وستُعتبر الصفقة، وهى أضخم إدراج ثانوى عابر للحدود فى العالم، بمثابة دفعة لهونج كونج التى مُنيت بأول ركود لها فى 10 سنوات فى ظل تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر والمخاوف حيال الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ولم ترد على بابا حتى الآن على طلب للتعقيب.
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