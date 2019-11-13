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رياضة

شباب سيراميكا كليوباترا يتأهل لدوري القطاعات

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:10 م
شعار نادي سيراميكا
شعار نادي سيراميكا
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عبدالله هشام
تأهل فريق الشباب بـ نادي سيراميكا كليوباترا، مواليد عام ١٩٩٩، إلى دوري القطاعات لمنطقة القاهرة، بعد الفوز على الشرقية للدخان في نهائي تصفيات القطاعات، بنتيجة 3-1.

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق أحمد محمد روني، في الدقيقة ٤٦، وأضاف محمد ناصر الثاني في الدقيقة ٦٥، واختتم عمر قطب أهداف كليوباترا في الدقيقة ٩٠.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ١٩٩٩، من محمد سعيد مدير فني وعاطف يوسف مدرب عام وعلي يحيى مدربا لحراس المرمى، والإداري احمد رجب وأخصائي العلاج عبد الستار يحيى، ويترأس القطاع العميد شامل دراز، الذي يعمل تحت مظلة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.
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