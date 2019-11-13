بعد الهجوم عليه.. أشرف عبد المنعم: انسحبت من ctv احتراماً للمشاهدين

أعلن الإعلامي أشرف عبدالمنعم انسحابه من تقديم برنامج "في النور" الذى يبث على فضائية ctv القبطية الأرثوذكسية.





وقال الإعلامي أشرف عبدالمنعم – خلال تواجده على الهواء باستوديو قناة ctv: "إنه عندما تم الاتفاق على مجيئه للقناة وتقديمه للبرنامج، كانت النوايا طيبة لعمل برنامج توك شو عام ننافس به ونستغل جماهيرية هذه القناة الكبيرة والعملاقة ونحاول من خلاله تقديم شيء مميز وجديد للناس، ونضع طريق وسط منافسة كبيرة جدا تجري على الساحة الإعلامية، ولكنه فوجئ وأصحاب القناة وإدارتها أن هناك تريندات وهجوماً غير عادي لوجودى على هذه الشاشة".





وتابع قائلاً: "أنا كصديق واعتبر نفسي أخ للأستاذ إيليا والأستاذ جورج ثروت باسيلي وواحدا من أفراد هذه العائلة الكريمة، وجدت أن الموقف يزداد تأزمًا، يومًا بعد يوم وأن الأمر بدأ يزداد بمجرد أول ظهور بل بمجرد ظهور البرومو على الشاشة، وأن جمهور القناة لديه رفض لهذا الوجود بشكل أو بآخر عبر عنه أناس ولم يعبر عنه البعض الآخر، ولكن من الواضح أنه توجد مشكلة".





وأضاف "عبدالمنعم": "إنني باعتباري أخ للأستاذ إيليا وللأستاذ جورج ثروت باسيلي وأنه من الواجب أن يقف الأخ بجوار أخوه، والفارس لابد أن يحترم نفسه ويحترم الآخرين، وبناء عليه فأنا أنسحب من هذا البرنامج بمنتهى الاحترام، احتراماً لأصحاب القناة والإدارة والمشاهدين الكرام".





وتابع قائلا: "لم أتى إلى القناة من أجل إثارة أي مشاكل أو أزمات، أو أن ندخل في مشاكل أعمق وأعمق وكلما خطونا نظل في هذه المشكلات، فالأفضل أن ينسحب الفارس إذا اعتبرتم أنني فارس وأن يترك الساحة بإحترام دون أى مشاعر سيئة، لأنه تربطني بالشعب القبطي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية علاقات قوية جدا وكذلك بالأستاذ إيليا والأسرة الكريمة".





وأشار إلى أن يجب أن يكون هناك شخص يقول إن المشكلة تتفاقم فبدلا من أن أضع الناس في موقف حرج وبدلا من أضع أخوتى الأستاذ إيليا والأستاذ جورج في موقف الدفاع عن النفس، فيجب على الإنسان أن يكون ذكياً ويدرك أن هذا هو الحل، وأنه يدرك أن الأمر صعب عليهم أن يتخذوا هذا القرار نظرا لاعتبارات كثيرة والموقف سيكون محرجًا بالنسبة لهم، ولكن بالنسبة لي سيكون الأمر أسهل لأني أنا سبب المشكلة دون نية لهذا، ولكن الأمر تحول لمشكلة حقيقية.





وتابع: "لتعود الجماهير المحترمة إلى قناتها وليخرج الجديد اللى هو أنا بسلام ودون تسبب في اى مشكلة أو غضاضة في النفوس، تحياتي لحضراتكم وأتمني أن نلتقي هنا ربما أو في أي مكان آخر، كل التحية لحضراتكم وكل الاحترام وتصبحون على خير".





وفي السياق ذاته، أعادت إدارة قناة ctv اللوجو القديم للقناة على شاشتها وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك عقب إعلان انسحاب الإعلامي أشرف عبدالمنعم من تقديم برنامج "في النور" الذي يبث على القناة القبطية الأرثوذكسية.





وكانت حالة من الجدل قد سادت بين الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغيير اللوجو الخاص بالقناة والذى كان يحمل مقولة لقداسة البابا شنودة الثالث كانت تردد عقب ذكر اسم القناة "ctv ربنا موجود"، حيث كان قد تم استبدال شكل الأحرف الخاص بالقناة قبل أن تعود القناة مساء اليوم إلى وضع اللوجو القديم الموجود منذ تأسيس القناة.





من جانبهم عبر عدد من الأقباط على صفحات الفيس بوك عن ترحيبهم بقرار الإعلامي أشرف عبدالمنعم بالانسحاب من المشاركة ببرنامج "في النور"، مؤكدين أنه لم يكن هو المقصود أو المستهدف بحالة الهجوم التى طالت القناة ولكن من أجل الحفاظ على شكلها الذى حافظت عليه منذ انطلاقها .





فيما أشاد عدد من نشطاء الأقباط بموقع التواصل الاجتماعي بالقرار الذى اتخذه الإعلامي أشرف عبدالمنعم بانسحابه، موجهين اللوم لإدارة القناة على قرارها الذى اتخذته بتغيير شعار القناة الثابت في ذهن الأقباط منذ انطلاق البث الفضائي للقناة في الثاني عشر من نوفمبر عام 2007.



