الولايات المتحدة تتوقع مستوى قياسيا لإنتاج الغاز والطلب عليه فى 2019

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى تقرير توقعاتها للمدى القصير اليوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعى الجاف سيزيد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 92.13 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2019 من مستوى قياسى عند 83.80 مليار قدم مكعبة يوميا العام الماضي.



ويزيد أحدث توقع للعام 2019 عن التقدير السابق للإدارة الصادر فى أكتوبر وكان يبلغ 91.63 مليار قدم مكعبة يوميا.



توقعت إدارة المعلومات أيضا ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من الغاز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليبلغ 85.10 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2019 من مستوى قياسى عند 82.50 مليار قدم مكعبة يوميا العام الماضي، وكان توقع تقرير أكتوبر لحجم الطلب فى 2019 عند 84.25 مليار قدم مكعبة يوميا.